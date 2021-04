Als Douglas Costa 2015 erstmals beim FC Bayern aufschlug, legte der Flügelflitzer förmlich einen Raketenstart hin.

In jedem seiner ersten sieben Bundesligaspiele war Costa damals an mindestens einem Tor beteiligt. Gleich bei seinem Debüt gegen den Hamburger SV markierte er seinen Premierentreffer, zudem lieferte Costa noch zehn Assists in dieser ersten Saison-Phase. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Transfer-Flop? So sieht Reschke Costa

Seine Rückkehr im vergangenen Sommer war in München mit großen Hoffnungen verbunden. Doch der aktuell verletzte Brasilianer konnte diese bisher nicht erfüllen. Nur ein Tor und eine Vorlage stehen in elf Liga-Einsätzen zu Buche.

Als einen Fehleinkauf würde ihn Michael Reschke dennoch nicht bezeichnen.

"Er hat ja auch sein Ding gemacht in München. Er hatte auch ganz starke Phasen. Den würde ich in seiner Bayern-Zeit auf gar keinen Fall den Flop-Stempel auf die Stirn drücken", sagte Reschke im SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" im Gespräch mit SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg.

Reschke über Costa: "Hat etwas ganz Spezielles"

Reschke war von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern, in seine Amtszeit fällt auch der erste Transfer Costas 2015 von Schachtjor Donezk für 30 Millionen Euro Ablöse. (Die Tabelle der Bundesliga)

"Er ist ja nachher auch noch sinnvoll zu Juventus Turin weitertransferiert worden. Er hat als Spieler etwas ganz Spezielles", urteilte Reschke.

Die Bayern gaben Costa 2017 für eine Leihgebühr von sechs Millionen Euro an Juventus ab, ein Jahr später zog die Alte Dame die Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro. Aktuell ist Costa noch bis Saisonende an die Münchner verliehen, eine Weiterverpflichtung gilt als unwahrscheinlich.

So lief das Essen mit Tuchel und Guardiola wirklich

