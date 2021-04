Hansi Flick hat sich eine Woche nach seinem Abschiedswunsch zum weiteren Vorgehen bezüglich einer angedachten Auflösung seines Vertrags beim FC Bayern geäußert.

"Das kann ich noch nicht sagen, ich weiß nicht, wie die nächste Woche aussieht", sagte Flick vor dem Spiel der Bayern am Samstag in Mainz bei Sky. "Wir haben als Trainer einen groben Plan, was wir die nächste Woche, die nächsten 14 Tage machen wollen, aber wir warten heute das Spiel noch ab."

Bayern-Gespräche sollen nach dem Spiel in Mainz stattfinden

Flick hatte nach dem Sieg beim VfL Wolfsburg vor Wochenfrist angekündigt, aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag beim Rekordmeister aussteigen zu wollen.

Der Klub hatte am Tag darauf mit einer Pressemitteilung auf die Aussagen reagiert. "Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", hieß es in dem Statement des Bayern-Vorstands. (Bayerns ewiges Trainerproblem)

Nach dem Spiel gegen Mainz 05 werden sich die Parteien hinsetzen und besprechen, wie die Scheidung ablaufen soll. Klar ist: Bayerns Bosse wollen Flick nicht umsonst gehen lassen, weil Kandidaten wie Julian Nagelsmann eine Millionen-Ablöse kosten werden.

Flick mit drei Optionen

Hingegen will der DFB, deren Wunschkandidat Flick ist, unter keinen Umständen eine Ablöse für einen neuen Bundestrainer zahlen und Gespräche mit Flick erst aufnehmen, wenn er nicht mehr unter Vertrag steht.

Option 1: Flick und die Bayern einigen sich auf eine Vertragsauflösung, weil der DFB (oder ein Verein) doch Geld auf den Tisch legt - oder es kommt zum harmonischen Ende und Flick darf ohne Widerstände gehen.

Option 2: Flick und die Bayern einigen sich nicht und der Vertrag läuft weiter. Im Jahr 2022 könnten sich beide Parteien aufgrund einer Ausstiegsklausel voneinander trennen. Flick macht ein Jahr Pause. In diesem Fall müssten die Münchner aber weiter das Gehalt von Flick stemmen (rund acht Millionen Euro brutto pro Jahr).

Option 3: Flick kauft sich aus seinem Vertrag raus.

