Manager Stefan Reuter hat sich nach dem 2:3 (0:3) des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln zu keinem klaren Bekenntnis zu Trainer Heiko Herrlich durchringen können.

"Ich schätze Heiko unglaublich, aber erlauben sie es mir, dass wir uns nach so einem Spiel das Wochenende Zeit nehmen, um uns zu besprechen und zu analysieren, wie es zu so etwas kommen kann", sagte er angesichts der Leistung der Mannschaft in der ersten Halbzeit, die er ebenso wie Herrlich als "desaströs" bezeichnete. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Reuter lässt Herrlich-Zukunft offen: "Muss man erst mal sacken lassen"

Auch auf wiederholte Nachfrage wollte Reuter nicht garantieren, dass Herrlich in den verbleibenden drei Spielen der Saison noch Trainer sein wird. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

"Wir haben jetzt gegen drei Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns stehen, nur einen Punkt geholt. So etwas muss man erst mal sacken lassen", sagte der ehemalige Nationalspieler.

"Zu gegebener Zeit" werde dann bekannt gegeben, was die internen Diskussionen ergeben hätten. (Service: Tabelle der Bundesliga)