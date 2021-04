Mit 33 Jahren übernimmt Julian Nagelsmann ab dem 1. Juli den FC Bayern.

Einer, der ihn seit seinem ersten Tag als Cheftrainer kennt, ist Eugen Polanski. Über zwei Jahre haben die beiden erfolgreich bei der TSG Hoffenheim zusammengearbeitet. (Stefan Effenberg sieht Nagelsmann kritisch)

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" (erscheint diesen Freitag) plaudert Polanski im Gespräch mit SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg aus dem Nähkästchen und erklärt, wie der Trainer Nagelsmann wirklich tickt.

Polanski über Nagelsmann: "Er hat was Besonderes"

"Er ist als Mensch überragend und nimmt das als Trainer mit", sagt der 35 Jahre alte Ex-Profi: "Er nimmt sich nicht wichtiger als er ist, hat einen guten Humor und flachst gerne rum. Er hat was Besonderes."

Damit meint Polanski vor allem die teils ungewöhnlichen Trainingsmethoden von Nagelsmann. "Er hat Passfolgen gemacht, die auf den nächsten Gegner ausgelegt waren, ohne es uns zu sagen. Das haben wir dann erst im Spiel bemerkt oder bei der Spieltags-Besprechung." (Diese Co-Trainer bringt Nagelsmann mit)

Der 33 Jahre alte Trainer habe stets eine besondere Idee: "Die Trainingsübungen sind immer auf was ausgerichtet. Er baut Provokationsregeln ein. Felder einschneiden, Kontakte begrenzen, Anzahl der Spieler in Quadraten erhöhen oder senken, hohe oder tiefe Abseitsregeln aufstellen. All sowas ist bei ihm gang und gäbe."

Polanski: "Lasst Nagelsmann so, wie er ist"

Dass er bei den Bayern erfolgreich sein wird, daran hat Polanski, der aktuell als Talente-Manager bei Borussia Mönchengladbach arbeitet, keine Zweifel. "Julian Nagelsmann muss sich dort keinen großen Respekt verschaffen. Selbst die Spieler, die schon viel mitgemacht haben, viele Erfolge erzielt haben und große Trainer hatten, werden relativ schnell merken, dass das, was er sagt, wie er trainiert, wie umgänglich er außerhalb ist, eine Einheit ist."

Damit es zwischen beiden Seiten wirklich passt, sagt er aber deutlich: "Ich rate den Bayern: Lasst Julian Nagelsmann so, wie er ist. Das wird helfen."

Wann Nagelsmann gegenüber Spielern laut wird, was ihm beim FC Bayern am schwersten fallen könnte und warum die Hoffenheimer Profis über ihren Ex-Trainer manchmal mit dem Kopf schüttelten, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche". Die darf kein Bayern-Fan verpassen!

