Beim FC Bayern geht es aktuell drunter und drüber.

Erst verletzte sich Stürmer Robert Lewandowski bei der Nationalmannschaft, dann kassierten die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain trotz einer Vielzahl an Chancen eine bittere Pleite, und nun knirscht es zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic so gewaltig, dass sogar Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beide zur Räson rufen muss.

In all dem Geschehen müssen sich die Münchner am Nachmittag wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: die Fußball-Bundesliga. Mit Union Berlin ist dabei der Tabellensiebte zu Gast in der Allianz Arena.

Doch obwohl der Rekordmeister mit dem Sieg gegen RB Leipzig in der vergangenen Woche die Meisterschaft so gut wie klar gemacht haben dürfte, einfach wird die Aufgabe gegen Union in keinem Fall. Die Berliner schnuppern immer noch am internationalen Geschäft und liegen nur vier Punkte hinter den aktuell für die Europa League qualifizierten Leverkusenern.

Flick muss viele Verletzte ersetzen

Trainer Flick muss in der überaus brisanten Gemengelage zudem noch einige personelle Fragen klären. Nach Lewandowski und Serge Gnabry (Corona) fallen für Union unter anderem auch Niklas Süle, Leon Goretzka und Lucas Hernandez aus.

Bei Goretzka (muskuläre Probleme) und Hernandez (Rippenprellung) besteht wohl zumindest für das Rückspiel gegen PSG am kommenden Dienstag ein Rest Hoffnung. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Spannend wird es am Nachmittag auch in Frankfurt. Die Eintracht empfängt den VfL Wolfsburg - ein Duell der Champions-League-Anwärter. Die Wolfsburger rangieren aktuell hinter den Bayern und Leipzig auf Rang drei der Tabelle, die SGE mit vier Punkten Rückstand einen Platz dahinter.

RB will Bayern auf den Fersen bleiben

Qualifiziert für die Königsklasse sind Stand jetzt beide Teams, nachlassen sollte man aber nicht, für den Fall dass die auf Rang fünf liegenden Dortmunder doch noch einmal näherkommen.

Für RB Leipzig geht es unterdessen darum, die Meisterchance trotz der Pleite am vergangenen Wochenende aufrechtzuerhalten. Der Rückstand auf die Bayern beträgt zwar sieben Punkten, sollten die Münchner aber unerwartet schwächeln, will das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit einem Sieg bereitstehen und den Rückstand verkürzen. (Bundesliga: Die Tabelle)

Am 28. Spieltag wartet dabei die Hürde Werder Bremen.

Hertha braucht dringend einen Sieg

Eine wichtige Aufgabe haben derweil auch die Herthaner vor der Brust. Der Hauptstadtklub empfängt am Nachmittag Borussia Mönchengladbach. Die Hertha rangiert derzeit auf Rang 15. - punktgleich mit dem 1. FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz. Zum ersten Abstiegsplatz beträgt der Vorsprung nur zwei Punkte.

Um sich im Kampf gegen den Gang in Liga zwei ein wenig Luft zu verschaffen, muss unbedingt ein Sieg her. Den wollen aber auch die Fohlen, die nur vier Punkte Rückstand auf das internationale Geschäft haben.

Die Aufstellungen:

München: Neuer - Sarr, Pavard, Boateng, Alaba - Kimmich, Martinez - Musiala, Müller - Coman - Choupo-Moting

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, Ryerson - Gentner - Musa, Kruse

Frankfurt: Trapp - Tuta, Ilsanker, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Younes, Kostic - Silva, Jovic

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Brekalo - Weghorst

Hertha: Schwolow - Klünter, Stark, M. Dardai - Zeefuik, Ascacibar, Guendouzi, Mittelstädt - Lukebakio, Matheus Cunha - Cordoba

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Stindl, Plea - Thuram

Bremen: Pavlenka - Groß, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Agu - Möhwald - Bittencourt, Osako - Sargent, Rashica

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg

