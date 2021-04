Das nächste Endspiel für den BVB!

Im Kampf um die Champions League zählen für Borussia Dortmund nur noch Siege. Auch gegen Union Berlin brauchen die Schwarzgelben einen Dreier. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga Heute: BVB empfängt Union Berlin

Zuletzt feierte das Team von Edin Terzic zwei Bundesliga-Siege in Serie. Am vergangenen Wochenende kam Dortmund nach einem Rückstand gegen Werder Bremen noch zu einem 4:1-Erfolg. Weil die Konkurrenten Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg patzten, verringerte sich der Rückstand vor dem Spieltag auf vier (Eintracht) beziehungsweise fünf Punkte (Wolfsburg). Die Frankfurter haben am Dienstag mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg vorgelegt und den Vorsprung auf den BVB auf sieben Zähler ausgebaut.(Service: Ergebnisse und Spielplan)

Das Hinspiel in Berlin hat der BVB allerdings nur zum Teil in guter Erinnerung. Die Dortmunder verloren mit 1:2 im Stadion An der alten Försterei. Lichtblick: Youssoufa Moukoko avancierte wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte. Der Teenager wird sein Kunststück im Rückspiel nicht wiederholen können, er kommt verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz in dieser Saison.

Dafür beendete Erling Haaland gegen die Bremer seine Torflaute. Auch auf seine Tore wird es gegen die Berliner ankommen. Nicht dabei sein gegen die Berliner wird weiter Thomas Delaney. "Thomas ist in den letzten Tagen seiner Reha und wir hoffen, dass er am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren kann", erklärte Terzic vor dem Spiel.

Allerdings könnte Jadon Sancho sein Comeback geben. "Es besteht die Chance, dass er gegen Union zum Kader stößt", machte Terzic den BVB-Fans Hoffnung.

Voraussichtliche Aufstellungen BVB vs. Union

Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Delaney, Bellingham - Hazard, Reus - Haaland

Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Andrich - Bülter, Endo - Musa, Kruse

Bundesliga: Wolfsburg im Fernduell gegen BVB

Nachdem Frankfurt am Dienstag vorgelegt hat, steht der VfL Wolfsburg noch mehr unter Druck. Das Team von Oliver Glasner ist zu Gast beim VfB Stuttgart - und liefert sich gleichzeitig ein Fernduell mit dem BVB.

Platz drei ist für die Wölfe vorübergehend weg, nur ein Sieg gegen die Schwaben ließe die Wölfe sich den dritten Platz zurückerobern. Bei einer Niederlage könnte Dortmund bis auf zwei Punkte heranrücken.

Am vergangenen Wochenende zeigte Wolfsburg gegen den FC Bayern München eine couragierte Leistung, verlor aber knapp mit 2:3. "Wir wollen nach den zwei Niederlagen zurück auf die Siegerstraße. Trotz der Niederlagen war unsere Leistung speziell im Spiel nach vorne oft sehr gut", erklärte Glasner.

Gegen den VfB bedarf es allerdings einer besseren Defensivleistung als gegen den Rekordmeister. "In Stuttgart wollen wir jetzt wieder eine bessere Balance im Spiel haben und unbedingt gewinnen. Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Stuttgart."

Voraussichtliche Aufstellungen Stuttgart vs. Wolfsburg

Stuttgart: Kobel - Anton, Karazor, Kempf - Massimo, Endo, Castro, Churlinov - Förster, Klimowicz - Kalajdzic

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Mehmedi, Gerhardt, Philipp - Weghorst

Bundesliga Heute: Wichtiges Spiel für Gladbach

Auch die Fohlen kämpfen noch um Europa!

Im Spiel bei der TSG Hoffenheim will Borussia Mönchengladbach den nächsten Schritt in Richtung europäisches Geschäft machen.

Nach dem Durchhänger rund um den angekündigten Abschied von Trainer Marco Rose fing sich Gladbach zuletzt wieder und gewann drei der vergangenen vier Spiele. Am vergangenen Wochenende fegten die Fohlen Eintracht Frankfurt mit 4:0 aus dem Stadion.

Gegen die Kraichgauer soll nun der nächste Erfolg her. Mit einem Sieg gegen das Team von Sebastian Hoeneß würde Gladbach bis auf einen Punkt an Rang sechs heranrücken. Dort thront Bayer Leverkusen, die Werkself verlor am Dienstag beim FC Bayern mit 0:2.

Rose nahm sein Team vor dem Spiel in die Pflicht. "Die Spiele und die Punkte, die wir noch holen können, werden weniger. Deswegen wollen wir bei der TSG wieder Punkte draufpacken, um den Abstand zu verkürzen und dranzubleiben. Wir brauchen nun einen guten Endspurt, weil wir in der Saison aus unterschiedlichen Gründen zu viele Punkte haben liegen lassen."

Weiter fehlen wird Keeper Yann Sommer, der Schweizer fehlt rotgesperrt. Dafür kehrt Christoph Kramer nach seiner Gelbsperre zurück. Bei Jonas Hofmann und Denis Zakaria wollte Rose das Abschlusstraining abwarten. Kapitän Lars Stindl fehlt dagegen weiter.

Voraussichtliche Aufstellungen Hoffenheim - Gladbach

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Richards, Sessegnon - Grillitsch, Samassekou - Skov, Kramaric, Baumgartner - Bebou

Mönchengladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Plea, Hofmann - Thuram

Bundesliga Heute: Stoppt Werder den freien Fall?

Auch das Spiel von Werder Bremen und dem FSV Mainz 05 ist ein richtungsweisendes. Es ist ein Kellerduell.

Die Bremer befinden sich im freien Fall. Fünf Spiele verlor das Team von Trainer Florian Kohfeldt zuletzt am Stück, am Samstag gab es eine 1:4-Niederlage beim BVB – trotz zwischenzeitlicher Führung.

Mit aktuell nur vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz (und einem Spiel mehr absolviert als der 16. Hertha BSC) ist das Abstiegsgespenst längst wieder in Bremen eingekehrt. Nach der Horror-Saison 2019/20 soll der Klassenerhalt so früh wie möglich klargemacht werden.

"Wir müssen die letzten Spiele abschütteln. Ich erwarte viel Emotionalität und Selbstvertrauen auf dem Platz und dann werden wir auch erfolgreich sein", gab Kohfeldt die Marschroute vor.

Zwei Punkte hinter den Bremern liegt Mainz. Unter Bo Svensson ging es zuletzt bergauf, die 05er sind sechs Spiele ungeschlagen, gewannen vier davon. Das Spiel am vergangenen Wochenende fiel allerdings aus, da Gegner Hertha BSC in Quarantäne weilt.

Mit einem Sieg würden die Mainzer am direkten Konkurrenten aus Bremen vorbeiziehen. Svensson erwartet eine "intensive, enge Partie". Er erklärte: "Sie spielen zuhause und werden sicherlich offensiver agieren."

Voraussichtliche Aufstellungen Mainz - Werder

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald - Eggestein, Schmid - Sargent, Rashica

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - Da Costa, Mwene - Kohr - Barreiro, Boetius - Onisiwo, Burkardt

