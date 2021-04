Das Rennen um die Europapokalplätze in der Bundesliga geht in die heiße Phase.

Am 34. Spieltag stehen gleich zwei brisante direkte Duelle auf dem Programm. Neben der Partie VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund trifft im Topspiel am Samstagabend der Tabellensechste Bayer 04 Leverkusen auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. (Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan)

Für die SGE, die in der englischen Woche mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg eine passende Reaktion auf die 0:4-Klatsche in Gladbach zeigte, geht es darum, Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League zu sichern. (Bundesliga: Die Tabelle)

Eintracht Frankfurt mit Horror-Bilanz in Leverkusen

An die jüngeren Gastspiele in der Leverkusener BayArena hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter allerdings nicht die besten Erinnerungen. 0:3, 0:3, 1:4, 1:6, 0:4, 1:4 - so lautet die Frankfurter Schreckensbilanz der vergangenen Jahre. "Wir müssen uns anders präsentieren als die letzten Male", sagte Hütter.

Der Österreicher würde nur allzu gerne die SGE vor seinem Abschied in Richtung Borussia Mönchengladbach mit dem Einzug in die Königsklasse beschenken. "Aber wenn man die eigenen Hausaufgaben nicht macht, bringt es auch nichts, auf die anderen zu schauen", meinte Hütter, dessen Team mit einem Vorsprung von vier Punkten vor Verfolger Dortmund in den Spieltag ging. Mit einem Sieg im direkten Duell wäre die Eintracht von Leverkusen im Endspurt nicht mehr einzuholen.

Zeigt Leverkusen Reaktion auf Pleite gegen den FC Bayern?

Im Kampf um die internationalen Plätze erlitt Interimstrainer Hannes Wolf mit der Werkself unter der Woche beim 0:2 beim FC Bayern München einen Dämpfer, da aber auch die Verfolger aus Gladbach und Berlin verloren blieb das Vier-Punkte-Polster konstant.

Das Frankfurt-Spiel sieht Wolf als eine "kleine Zäsur, danach haben wir eine Pause von zwei Wochen. Deswegen wollen wir jetzt im Heimspiel unbedingt etwas holen."

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba, - Frimpong, Aranguiz, Demirbay, Wendell - Diaby, Schick, Bailey

Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

