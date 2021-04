Bei diesem Gespräch hätten wohl viele Fußball-Fans gerne Mäuschen gespielt.

Am Freitagabend trafen sich Bayern-Coach Hansi Flick und Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner an einer Hotelbar in Wolfsburg auf ein Bier. Das erzählte Glasner am Samstag vor dem Topspiel der Bundesliga zwischen den Wölfen und den Bayern bei Sky. (VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München im LIVETICKER)

"Ich habe ihn eingeladen, er ist schließlich der Gast", hatte Glasner verraten. Flick verriet einige Minuten später am Sky-Mikrofon, worum es in dem Gespräch - das zwischen zwei und drei Stunden angedauert hat - genau ging.

Flick: "Über seine und meine Situation gesprochen"

Die brennende Frage: Hat Flick seinem Trainerkollegen etwas über seine Zukunft verraten?

"Wir haben das kurz angeschnitten, aber auch über andere Dinge gesprochen", erklärte Flick: "Wir haben allgemein über seine und meine Situation gesprochen. Wir haben uns auch über Fußball allgemein ausgetauscht und über das Spiel in Paris. Es war ein kurzweiliger Abend und ich habe es genossen, mich mit so einem Fachmann zu unterhalten."

Auch bei Glasner stellt sich die Frage nach der Zukunft. Der Coach des Tabellendritten hat einige Begehrlichkeiten geweckt - ist er vielleicht sogar ein Kandidat auf die Nachfolge von Flick, falls dieser die Bayern verlassen sollte?

"Ich weiß nicht, was Oliver macht, daher kann ich ihnen diese Frage nicht beantworten", sagte Flick zu dieser Thematik.