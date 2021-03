Thomas Müller ist und bleibt für den FC Bayern unverzichtbar.

Beim Gastspiel des Rekordmeisters in Bremen (JETZT im LIVETICKER) gelang dem 31-Jährigen bereits seine Torvorlagen 12 und 13 der Saison. Damit führt Müller die Rangliste in der Bundesliga an - drei Assists vor seinem Teamkollegen Joshua Kimmich und vier vor Kingsley Coman.

Am Ende feierten die Münchner einen verdienten 3:1-Sieg im Weser-Stadion.

"Ab Minute 10 habe ich uns etwas frischer und aktiver gesehen", sagt Müller bei Sky. "In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht nur die Spielkontrolle, sondern auch immer wieder gefährliche Situationen herausgespielt. Aus meiner Sicht hätten wir deutlich mehr Tore schießen müssen, Wir hatten auch viel Aluminium dabei. Dementsprechend geht der Sieg absolut in Ordnung."

Bremen ist Müllers Lieblingsgegner

Mit seinen beiden Torvorlagen in Bremen gelang dem Offensivstar ein neuer Bundesligarekord.

Gegen die Grün-Weißen bereitete Müller nun schon 16 Tore vor – mehr als jeder andere Bundesligaspieler gegen einen Gegner seit Datenerfassung 2004/05.

Dieses Mal waren die Profiteure Leon Goretzka und Serge Gnabry. Goretzka nutzte Müllers Kopfballvorlage nach einem Eckball zum 1:0 (22.), Gnabry vollendete seinen Pass in der 35. Minute zum 2:0.

In der vergangenen Saison hatte Müller den Allzeit-Rekord der Bundesliga mit 21 Torvorlagen geknackt.