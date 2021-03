Thomas Müller ist ein Mann der flachen Witze, wie er selbst zugibt.

In einem Instagram-Video mit seinem ehemaligen Teamkollegen und heutigen BVB-Spieler Mats Hummels erklärte der Superstar des FC Bayern: "Das ist ja auch bewusst so gewählt. Wenn ich von zehn Leuten nur zwei zum Lachen bringen kann - und die anderen drei, weil es so schwach war, dass man drüber lachen muss, dann ist das auch ok!"

Im letzten Jahr hatte Müller die Lacher zum Beispiel auf seiner Seite, als er Bayerns Toptorjäger Robert Lewandowski auf einer Pressekonferenz kurzerhand in Robert LewanGOALski umtaufte. Ein Spitzname, der in Bayerns Fangemeinde und in den Social Media bis heute zum Einsatz kommt.

Weil er auf die "Worthülse", wie er es nannte, immer mal wieder angesprochen wird, hat er sich gleich auch noch ein paar weitere Nicknames für seine Mitstreiter im FCB-Trikot ausgedacht. Einen davon enthüllte er im Plausch mit Hummels dann auch, diesmal wurde Leon Goretzka diese besondere Ehre zuteil.

Thomas Müller und Mats Hummels hatten ihren Spaß auf Instagram © Instagram/essmuellert

"Statt LewanGOALski gibt es bei uns in der Mannschaft nämlich den Leon SCOREtzka", erklärte Müller mit dem ihm typischen breiten Grinsen. Hummels kommentierte, ohne große Veränderung in der eigenen Mimik: "Der ist wirklich gut."

Wie gut der neue Spitzname für Goretzka wirklich ist, muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Völlig unpassend ist er zumindest nicht: In der laufenden Saison kommt der deutsche Nationalspieler immerhin schon auf 16 SCORErpunkte.