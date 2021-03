Für den Sportwettenanbieter bwin bleibt Bayern München auch am 25. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Demnach wird der Rekordmeister bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einer Sieg-Quote von 1,25 gehandelt, eine Niederlage ist laut Sportwettenanbieter unwahrscheinlich (Quote 9,50). Auch Verfolger RB Leipzig geht mit einer Quote von 1,67 als Favorit in das Duell am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt (Quote 4,60).