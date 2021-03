Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München kann die Abneigung von Teilen der Fans gegen den Ligarivalen RB Leipzig nicht mehr nachvollziehen.

"Wir müssen aufpassen, dass wir das Thema Tradition in Deutschland nicht überstrapazieren", sagte Rummenigge der Sport Bild vor dem Aufeinandertreffen beider Klubs im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Rummenigge: RB Leipzig hat Chance, Titel zu holen

RB Leipzig werde oft kritisiert für den Fakt, dass sie ein etwas anderer Klub seien, der aus Red Bull entstanden und initiiert worden sei.

Aber: "RB macht es hervorragend, ich kenne meinen Kollegen Oliver Mintzlaff sehr gut: Ihm kann man nur gratulieren, wie er den Klub in relativ kurzer Zeit ins obere Drittel der Liga gehievt hat, sie spielen nun permanent in der Champions League. RB ist ein Klub, der die realistische Chance hat, Titel zu holen."