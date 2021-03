Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen neuen Namensgeber für sein Stadion.

Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, werden sie ab Juli in der Mewa Arena auflaufen. Der in Wiesbaden ansässige Textil-Dienstleister und langjährige Sponsor der 05er erwarb die Namensrechte für das Stadion zunächst bis 2026.

Der auslaufende Vertrag mit dem bisherigen Namensgeber Opel war nicht verlängert worden.