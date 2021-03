Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut RB Leipzig in dieser Saison den ersten Titel zu. "Leipzig hat bisher starke Leistungen gezeigt, hat einen sehr starken Kader, auch in der Breite. Außerdem sind sie taktisch sehr gut und sehr variabel", sagte Matthäus den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Leipzig hat eine Mannschaft, die Titel gewinnen kann. Sie sind ja auch im Pokal noch dabei."

Allerdings bleibe Bayern München in der Bundesliga "der große Favorit". Leipzig habe sich jedoch vorerst an Borussia Dortmund vorbeigeschoben: "Da bahnt sich eine Ablösung an." In der Kaderbreite sieht der 59-Jährige Leipzig sogar inzwischen auch vor den Bayern.