Eine der brennendsten Fragen im deutschen Fußball geht in die nächste Runde: Wird Thomas Müller bei der Europameisterschaft wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen?

Die Tür für den Urbayern ist offen, das machte Bundestrainer Joachim Löw in der Halbzeit des Klassikers zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund klar.

"Vor einigen Tagen habe ich es verdeutlich, dass man einen Umbruch nicht völlig abbrechen soll, man kann sich das aber überlegen", sagte Löw bei Sky: "Die Europameisterschaft ist ein eigener Wettbewerb und es ist unsere Aufgabe die besten Spielern dorthin mitzunehmen um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren."

Doch ist Müller einer dieser Spieler?

Entscheidung zu Müller wird im Mai fallen

"Das kann ich heute so nicht beantworten. Wir machen die März-Länderspiele wie zuletzt und im Mai werden wir entscheiden, was für das Turnier am zielführendsten ist", antwortete Löw auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, mit der Müller bei der EM wieder im DFB-Trikot zu sehen sein wird.

"Wir werden immer von den drei Spielern Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels. Im Mai werden wir das entscheiden und sehen, wo wir stehen und was wir brauchen", führte der 61-Jährige aus, um dann auch gleich noch über eine mögliche Rolle bei einem Comeback der Spieler zu sprechen.

"Wenn man solche Spieler zurückholt, dann muss man ihnen eine klare Verantwortung geben – und zwar auf und neben dem Platz. Dann sind sie natürlich gesetzt. Wir haben den Umbruch vor eineinhalb Jahren eingeleitet und das war notwendig. Ich bin von unseren jungen Spielern überzeugt."

Müller selbst äußerte sich nach Bayerns 4:2-Sieg gegen den BVB ebenfalls zum Thema: "Mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, und da sind natürlich auch viele Nationalspieler dabei, da hat man schon ein gutes Gefühl", sagte er.

Und weiter: "Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach titeln zu jagen. Was dann am Ende passiert, das werden wir sehen. Die Lust ist groß, mit den Junga dieser Generation, hier 95- Jahrgang, mit Leon Goretzka und allen weiteren, da mitzumachen."