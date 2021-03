Rune Bratseth, langjähriger Abwehrchef beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, feiert am Freitag in seiner Geburtsstadt Trondheim seinen 60. Geburtstag. Der Norweger, der 1987 für umgerechnet 200.000 Euro (!) von Rosenborg Trondheim an die Weser wechselte, gewann mit den Hanseaten 1992 den Europapokal der Pokalsieger, wurde zweimal deutscher Meister und holte zweimal den DFB-Pokal.

Höhepunkt und Abschluss von Bratseths Karriere als Nationalspieler war nach insgesamt 60 Länderspielen die WM-Endrunde 1994 in den USA. Dreimal wurde der klassische Libero zu Norwegens Fußballer des Jahres gewählt.

Anzeige

Der Skandinavier galt als extrem fairer Fußball-Profi. Während seiner gesamten Karriere kassierte Bratseth lediglich zwei Rote Karten. Aktuell gehört er bei seinem Stammverein Rosenborg Trondheim dem Aufsichtsrat an. Von 1995 bis 2007 war Bratseth Sportdirektor des Klubs.