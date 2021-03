Als Alphonso Davies früh die Rote Karte sah, da hatten sich die Stuttgarter mit Sicherheit etwas ausgerechnet. Aber dann kam Robert Lewandowski.

In der 12. Spielminute war Davies beim Stand von 0:0 vom Platz geflogen, doch schon 27. Minuten später machte sich die großer Ernüchterung beim VfB breit.Da hatte Lewandowski gerade einen waschechten Hattrick erzielt und zum 4:0 eingeschoben.

In der 18., in der 23. und in der 39. Spielminute traf der Pole - für seine Gegenspieler wohl kaum zu fassen.

Hitzlsperger huldigt Lewandowski

Ähnlich ging es Stuttgarts Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger.

"Wenn man Lewandowski als Neutraler sieht, dann macht das einfach nur Spaß. Mir macht es allerdings keinen Spaß", sagte der 39-Jährige in der Halbzeitpause bei Sky - um dann in eine wahre Huldigung des Weltfußballers überzugehen:

"Heute ist das irgendwas über Weltklasse. Er nutzt seine Chancen und wie er sich bewegt und anspielbar ist, das geht glaube ich nicht besser."

Auch Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat zeigte sich vom Gegner beeindruckt. Er hob neben dem Weltfußballer aber noch einen anderen Spieler hervor: "Sie hatten Thomas Müller und Robert Lewandowski, die mit einer brutalen Qualität und Präzision gespielt haben. Thomas hat das Defizit, dass sie ein Mann weniger waren, fast alleine aufgehoben."

Lewandowski ist "sehr stolz"

Lewandowski selbst wirkte nach dem Spiel gewohnt cool, verriet aber auch, dass er "sehr stolz" sei.

"Es freut mich, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. In den ersten zehn Minuten nach der Roten Karte sind wir aufgewacht", analysierte Lewy: "Es war eine Challenge für uns und nach dem ersten Tor wollten wir weiter nach vorne spielen. Wir hatten mehr freie Räume und konnten vier Tore in der ersten Halbzeit zu spielen."

Und das Geheimnis des Polen?

"Man muss immer bereit und hungrig zu sein – das ist die große Challenge. Auf dem Platz musst du immer alles geben. Zum Glück haben wir heute nach der Roten Karte gut gespielt."