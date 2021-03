Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC blickt einer möglichen Zusammenarbeit mit Fredi Bobic gelassen entgegen. "Wir haben uns hier in der Kabine als Spieler auch gestritten, weil wir beide ehrlich und direkt sind. Aber wir sind sehr gut klargekommen", sagte der 44-Jährige der Sport Bild über das Verhältnis zum möglichen neuen Hertha-Geschäftsführer.

Er schätze es sehr, dass Bobic so "ein ehrlicher Typ" sei. Doch die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens falle nicht in seinen Kompetenzbereich, das sei "Aufgabe des Präsidiums", betonte Dardai. Bobic hatte in der vergangenen Woche in einem Alleingang seinen Abschied aus Frankfurt angekündigt, seitdem gilt er als Favorit auf den Posten als Geschäftsführer Sport beim Hauptstadtklub.

Dardai und Bobic hatten von 2003 bis 2005 gemeinsam bei der Hertha gespielt.