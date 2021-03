Bei Mainz 05 fordert Trainer Bo Svensson weiter volle Konzentration, ein Nachlassen wäre verheerend. Die Mainzer holten aus den letzten sechs Spielen elf Punkte und sind mittlerweile punktgleich mit den Berliner, allerdings noch auf Rang 17.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag will Svensson nicht auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. "Es ist mir lieber, unser eigenes Spiel zu gewinnen. Dann ist mir egal, was die Konkurrenten davor oder danach machen", sagte der Däne. Es sei wichtig, "ein Ausrufezeichen für uns selbst zu geben."

Die zwischenzeitlich abgeschlagenen Rheinhessen haben sich zurück gekämpft, die Mannschaft vermittle zudem den Eindruck, "dass sie lange noch nicht satt ist", sagte Svensson. Im Kraichgau kann der Mainzer Coach wohl wieder auf Karim Onisiwo setzen. Ob Kapitän Danny Latza zurückkehrt, ist noch offen. (Bundesliga: Die Tabelle)

Ebenfalls unklar ist bislang, ob die Nationalspieler trotz der verschiedenen Einreisebestimmungen und der teilweise drohenden Quarantäne zu den jeweiligen Auswahlmannschaften reisen dürfen. "Solange wir keinen Nachteil haben, sollen die Spieler abreisen", sagte Svensson. Der Klub versuche, "eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind". (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Hoffenheim gegen Mainz: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Richards - Kaderabek, Rudy, Samassekou, Grillitsch, John - Bebou, Kramaric. - Trainer: Hoeneß

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Barreiro, Kohr, Mwene - Boetius - Szalai, Quaison. - Trainer: Svensson

Hoffenheim vs Mainz: Die Daten zum Spiel

Spielort: PreZero Arena (Sinsheim)

Anpfiff: 13.30

Letzte Begegnungen: Mainz - Hoffenheim 1:1 (9. Spieltag, 2020/21)

So können Sie Hoffenheim - Mainz live verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App