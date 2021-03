Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 29 bis 34 der Bundesliga und der 2. Bundesliga angesetzt.

Daraus geht unter anderem hervor, dass der FC Bayern in der Bundesliga am 30. Spieltag am Dienstagabend (20.4.) um 20.30 Uhr Bayer Leverkusen empfängt. Zwei Stunden zuvor tritt RB Leipzig bereits beim 1. FC Köln an.

Das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach am 32. Spieltag steigt am Samstag, den 08. Mai, um 18.30 Uhr. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr kommt es zum Kracher zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

An den letzten zwei Spieltagen sind wie gewohnt alle Partien am Samstag um 15.30 Uhr angesetzt. Allerdings behält die DFL es sich vor, Spiele mit Beteiligung von DFB-Pokal-Finalisten nachträglich auf Sonntag anzusetzen. Das könnte RB Leipzig, Borussia Dortmund und Werder Bremen betreffen.

Auch die Relegationsspiele wurden angesetzt. Am 26. Mai (Mittwoch) um 18.30 Uhr trifft der 16. der Bundesliga auf den 3. der 2. Bundesliga.

Drei Tage später kommt es um 18 Uhr zum Rückspiel. Die Duelle zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem 3. der 3. Liga finden am 27.5 und 30.5. statt.