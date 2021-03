Verpasst Borussia Dortmunds Überflieger Jadon Sancho das Topspiel beim FC Bayern am Samstag? (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Flügel-Rakete ist am Oberschenkel angeschlagen. "Es wird eng", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Mann, der 2021 bereits mit sechs Treffern und sechs Vorlagen in der Bundesliga geglänzt hat, könnte ausgebremst werden. (Tabelle der Bundesliga)

Fest steht: Bei 100 Prozent wird der Engländer auch bei einem Einsatz wohl nicht sein. Wieder einmal! Setzt sich Sanchos schwarze Serie gegen den Rekordmeister am Samstag fort?

Die Bilanz des 20-Jährigen in den Partien gegen den FC Bayern ist jedenfalls verheerend.

Sieben Pflichtspiele absolvierte Sancho gegen den Rivalen. In einer Bundesliga-Begegnung ist der Linksaußen noch ohne Torbeteiligung! (Alles zur Bundesliga)

Sancho nur mit einem Tor gegen Bayern

Je ein Treffer und ein Assist gelangen dem Nationalspieler lediglich beim relativ unbedeutenden Supercup-Erfolg 2019 (2:0).

Zwei Siege und fünf Pleiten stehen mit Sancho auf dem Feld stattdessen zu Buche, mit einer Tordifferenz von 8:18.

Drei Begegnungen verpasste das Talent bereits gegen den Rekordmeister. 2018 hatte ihn Trainer Peter Stöger wegen Undiszipliniertheiten suspendiert. Das 1:2 im DFB-Pokal sah Sancho 2019 mit einer Bänderdehnung von der Tribüne aus. Und den Supercup 2020 (2:3) verpasste er wegen eines Infekts.

War das Supertalent zumindest halbwegs fit, musste es gegen den FC Bayern bereits einige Tiefpunkte auf dem Rasen verkraften.

Favre verpasste Sancho die Höchststrafe

Vor allem an die Allianz Arena sind die Erinnerungen düster.

Beim 0:5 in der Saison 2018/2019 stand Sancho 90 Minuten auf dem Rasen und bekam seine Grenzen aufgezeigt.

Persölnlich noch schlechter lief es für ihn beim 0:4 in München in der vergangenen Saison.

Trainer Lucien Favre nahm seinen Edel-Techniker bereits nach 36 Minuten vom Feld. Anschließend verpasste der Coach seinem Akteur verbal die Höchststrafe und sagte: "Er war nicht verletzt. Man hat gesehen, dass es schwer für ihn war."

Sancho besiegte Bayern in der Bundesliga erst einmal

Gegen den Rekordmeister bekam Sancho bisher in den meisten Duellen kaum Bälle und hing in der Luft. So auffällig der 20-Jährige mit seinen Tricks und seiner Schnelligkeit gegen andere Gegner zaubert, so blass blieb er zumeist gegen die Bayern. Das lag aber auch an der ängstlichen taktischen Herangehensweise von Ex-Coach Favre in den Topspielen.

Nur ein Erfolgserlebnis von Sancho gegen den FC Bayern ist in Erinnerung: Beim 3:2-Triumph im Signal Iduna Park wirbelte der Engländer im November 2018 gemeinsam mit Marco Reus und Paco Alcácer und führte den BVB zum Sieg.

Auch im Hinspiel nicht bei 100 Prozent

Bei der 0:1-Hinspielniederlage in dieser Saison wiederum konnte Sancho kaum Akzente setzen.

Noch geschwächt von einer Coronainfektion und einer Wadenverletzung wurde er mit Beginn der 2. Halbzeit eingewechselt, konnte die Pleite nicht verhindern.

Nun droht das nächste schwarze Kapitel für Sancho gegen die Bayern.