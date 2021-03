Bayer Leverkusen hat sich "nach einer sachlichen und sehr offenen Analyse der sportlichen Situation" von Trainer Peter Bosz getrennt.

Das teilte Bayer am Dienstagmorgen offiziell mit und bestätigte damit entsprechende SPORT1-Informationen. Auch die beiden Co-Trainer Hendrie Krüzen und Rob Maas sowie Athletiktrainer Terry Peters müssen gehen (Bundesliga: Die Tabelle).

Anzeige

Der Werksklub zieht damit die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Am Sonntag kassierte Bayer eine 0:3-Pleite bei Abstiegskandidat Hertha BSC, von den letzten sechs Ligapartien gewann das Bosz-Team nur eine. Bayer verlor im Kalenderjahr 2021 zehn der 17 Pflichtspiele.

Leverkusen ist in der Bundesliga auf Rang sechs abgerutscht, der Abstand zu den Champions-League-Plätzen beträgt bereits sieben Zähler.

Wolf übernimmt für Bosz

"Angesichts der fußballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist", wurde Sport-Geschäftsführer Rudi Völler in der Pressemitteilung zitiert: "Das 0:3 am Sonntag bei Hertha BSC war leider bezeichnend, unsere Mannschaft ist zuletzt immer wieder in dieselben Muster verfallen. Wir haben es nicht geschafft, die sich wiederholenden Fehler abzustellen und in die Erfolgsspur zurückzukehren."

Auch der Nachfolger für Bosz steht schon bereit: Hannes Wolf wird Leverkusen im Endspurt betreuen. Der Vertrag gilt zunächst nur bis zum Saisonende (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).

Wolfs Stelle wird nicht nachbesetzt

Wolf war bis zuletzt als U18-Trainer beim DFB aktiv und verfolgte in dieser Funktion am Wochenende noch das Testspiel zwischen den Jugendteams des BVB und Köln. Die U18 beim DFB wird vorerst nicht nachbesetzt.

"Wir haben diese Entscheidung mit Hannes und dem Verein abgestimmt", erklärte Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, bei SPORT1: "Da die U18 zurzeit nicht im Spielbetrieb ist, haben wir dem natürlich zugestimmt. Es ist eine Win-Win-Situation für alle. Hannes kann bis Sommer Erfahrung auf Top-Niveau sammeln und diese darüber hinaus wieder in die Junioren-Nationalmannschaft bringen."

Zuvor war Wolf zwischen November 2019 und September 2020 beim KRC Genk in Belgien aktiv. Cheftrainer in Deutschland war Wolf bereits beim Hamburger SV (Oktober 2018 bis Mai 2019) und beim VfB Stuttgart (September 2016 bis Januar 2018).

Rolfes schwärmt von Wolf

"Hannes Wolf hat sich schon als sehr junger Trainer eindrucksvoll bei großen Klubs in Szene gesetzt – besonders überzeugend durch den Bundesliga-Aufstieg mit dem VfB Stuttgart. Hannes steht für einen Fußball, den wir bei Bayer 04 spielen wollen: intensiv, offensiv, aggressiv, attraktiv", erklärte Sportdirektor Simon Rolfes: "Und natürlich erfolgreich – unsere internationalen Ambitionen bestehen weiterhin, wir sind als derzeitiger Tabellen-Sechster auf einem Europa-League-Rang, und den wollen wir mindestens verteidigen."

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Wolf freut sich über das Vertrauen, "denn Bayer 04 ist für mich nicht irgendein Klub. Leverkusen gehört seit vielen Jahren zu den reizvollsten Adressen im deutschen Fußball."

Er erkennt "ein höchst ambitioniertes Umfeld und eine sehr talentierte, spannende Mannschaft. Wir haben alle Möglichkeiten, ins internationale Geschäft zu kommen. Es liegt an uns, in den verbleibenden acht Spielen das Maximale für Bayer 04 Leverkusen herauszuholen."

Langjähriger Heynckes-Assistent kehrt zurück

Als Co-Trainer kommt Peter Hermann zurück, der seit 1989 bei unzähligen Teams als Assistent arbeitete, unter anderem bei Leverkusen. Der 69-Jährige gewann in der Saison 2012/13 an der Seite von Jupp Heynckes mit dem FC Bayern das Triple.

"Für mich schließt sich damit ein Kreis. Ich bin wieder dort, wo meine Fußball-Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat und wo ich mich einfach zu Hause fühle. Ich bin glücklich, wenn ich diesem Verein helfen kann", meinte Hermann, der als Spieler, Co- und Interimstrainer insgesamt 29 Jahre lang für Bayer 04 tätig war.

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Bosz hatte am Sonntag noch auf die Frage, ob er denn glaube, dass er auch nach der Länderspielpause gegen den FC Schalke 04 noch auf der Bayer-Bank sitzen werde, geantwortet: "Ja."

Doch er sei "sehr enttäuscht. Wir haben es mit der ganzen Mannschaft nicht gut gemacht. Das Spiel war zur Halbzeit fast schon gelaufen".