Florian Kohfeldt spielt mit Werder Bremen am Sonntag in Bielefeld © FIRO/FIRO/SID

In weiten Teilen Deutschlands wird am Wochenende ein Wintereinbruch prognostiziert. Bremen-Trainer Florian Kohfeldt geht gelassen an das Spiel in Bielefeld.