Bayer Leverkusens Ersatztorhüter Niklas Lomb wird nach seinen jüngsten schweren Patzern am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg durch U21-Nationaltorwart Lennart Grill ersetzt. Lomb hatte am Donnerstag in der Europa League gegen die Young Boys Bern und am vergangenen Wochenende beim FC Augsburg zwei Gegentreffer durch schwere Aussetzer verschuldet.

Trainer Peter Bosz rotiert nach dem überraschenden Ausscheiden gegen den Schweizer Meister zusätzlich auf fünf weiteren Positionen. Timothy Fosu-Mensah, Wendell, Nadiem Amiri, Demarai Gray und Lucas Alario stehen für Aleksandar Dragovic, Daley Sinkgraven, Jeremie Frimpong, Patrik Schick (alle Bank) sowie den gelbgesperrten Moussa Diaby in der Startelf.