Max Kruse steht bei Union Berlin im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (Bundesliga: Union Berlin - TSG Hoffenheim, So. ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim womöglich vor der Rückkehr in die Mannschaft.

"Er hat gut und engagiert trainiert. Er ist sicher eine Option", sagte Trainer Urs Fischer über den Offensivspieler.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold - Sonntag 11 Uhr LIVE im TV & Stream auf SPORT1

Kruse hatte sich nach langer Verletzungspause wegen eines Muskelbündelrisses eigentlich schon vor dem letzten Liga-Spiel beim SC Freiburg (1:0) fit gefühlt, kam aber nicht zum Einsatz.

Kruse in Union-Startelf? "Vorstellbar ist alles"

Auf die Frage, ob der ehemalige Nationalspieler auch ein Thema für die Startelf sei, meinte Fischer: "Vorstellbar ist alles."

Dass Union auch ohne Fans im eigenen Stadion mittlerweile eine Macht ist und in den vergangenen zehn Heimspielen ohne Niederlagen blieb, ist für Fischer kein Zufall. "Ich glaube, dein Wohnzimmer ist immer dein Wohnzimmer, und, dass du dich da am wohlsten fühlst", sagte der Schweizer.

Mit einem Sieg würde Union nach 23 Spielen bereits auf 36 Punkte kommen, für den Trainer wäre dies aber nur ein Sieg gegen den Abstieg.

"Es wäre ein weiterer Schritt zum Ziel. Das, was du auf dem Konto hast, kann dir keiner mehr nehmen", meinte Fischer, der womöglich auf Christopher Lenz (muskuläre Probleme) verzichten muss.