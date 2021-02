Jérôme Boateng sorgt mit einer überraschenden Nachricht auf Instagram für Aufstehen.

Der Innenverteidiger des FC Bayern äußerte sich dabei allerdings nicht zu seiner sportlichen Zukunft in München oder gar bei der Nationalmannschaft - sondern gab stattdessen ein Update zu seinem Beziehungsstatus. Überraschend ist das vor allem auch deshalb, weil er ein solches Statement noch Ende letzten Jahres kategorisch ablehnte.

"Zu privaten Dingen äußere ich mich nicht und so was gehört auch nicht in die Öffentlichkeit", sagte der 32-Jährige damals in der Bild-Zeitung. Offenbar hat sich an dieser Ansicht in der Zwischenzeit etwas geändert, denn am Dienstag schrieb Boateng auf Instagram: "Wie aus den Medien bekannt ist, habe ich die Beziehung mit Kasia Lenhardt beendet."

Man werde ab sofort getrennte Wege gehen, heißt es in dem Post, der sich ein bisschen wie eine Presseerklärung ließt. Die Trennung sei bedauerlich, "für meine Familie und mich ist es aber das einzig richtige. Ich musste diesen Schritt machen und einen Schlussstrich ziehen."

Nächste Schlammschlacht? Ex widerspricht Boateng

Zuletzt hatte die Beziehung Boatengs für Schlagzeilen gesorgt, weil dessen Ex-Freundin Rebecca Silvera seiner bisherigen Lebensgefährtin in diversen Instagram-Beiträgen schwere Vorwürfe gemacht hatte, die in einer öffentlichen Schlammschlacht mündeten.

"Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe", schrieb Boateng nun, ohne Details zu nennen. Besonders bei seiner "Ex-Freundin Rebecca und bei unseren Kindern", wolle er sich entschuldigen. Weiter schreibt der Ex-Nationalspieler, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft: "Ich bin auch selbst enttäuscht von mir. Ein Mann muss Verantwortung übernehmen und im Sinne seiner Familie handeln und das tue ich jetzt."

Zum Abschluss erklärte er noch: "Ich wünsche Kasia alles Gute." Wie es öffentliche Aussagen aber nun mal so an sich haben, rufen sie oft auch Reaktionen hervor. Lenhardt konterte, ebenfalls auf Instagram: "Die Beziehung habe ich beendet, aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue. Aber gut, dass passt ja wieder ins Bild. Alles Gute!"

Schon damals ging es um eine Schlammschlacht zwischen seiner damaligen und seiner Ex-Freundin.