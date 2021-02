Jens Lehmann spielte zwischen 1988 und 1998 für den FC Schalke 04 – und wechselte dann, nach einem kurzen Intermezzo beim AC Mailand, ausgerechnet zu Schalkes Revierrivalen Borussia Dortmund.

Der Torhüter spielte dort bis 2003 und gewann die Deutsche Meisterschaft, bereut seinen Schritt aber im Nachhinein.

Lehmann: "Menge Schaden hinterlassen"

"Dann zu Dortmund zu gehen - nochmal würde ich das nicht in meinem Leben machen", sagte der 51-Jährige im Bild-Podcast "Rivalen - die größten Duelle im Sport" vor dem Derby zwischen Schalke 04 und dem BVB in der Bundesliga am Samstag (Bundesliga: Schalke 04 - BVB ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Denn "je länger ich da gespielt habe, umso bewusster wurde mir, dass ich da eine Menge Schaden hinterlassen habe", erinnert sich Lehmann.

Lehmann drückt Schalke die Daumen

Zum einen sei er beim BVB "als ehemaliger Schalker nicht so wirklich willkommen" gewesen.

"Und bei den Schalkern war ich natürlich so ein bisschen verschrien als Judas. Und ich kann beide Seiten im Nachhinein nachvollziehen", meinte Lehmann, der einen solchen Schritt auch keinem mehr raten würde.

Am Samstag "drücke ich den Schalkern die Daumen", erklärte der 51-Jährige bei Sky. Denn "die Bundesliga braucht diese Derbys, die Bundesliga braucht Schalke".