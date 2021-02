Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im richtungweisenden Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg auf ein Spieler-Trio verzichten. Rio-Weltmeister Sami Khedira (Wade), der Brasilianer Matheus Cunha (Oberschenkel)und Winter-Neuzugang Nemanja Radonjic (Adduktoren) zogen sich bei der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg Muskelverletzungen zu und stehen "am kommenden Spieltag nicht zur Verfügung", teilte Hertha am Sonntag mit.