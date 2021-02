Der FC Bayern hat am Deadline Day wie erwartet noch einen Transfer bekannt gegeben.

Der deutsche Rekordmeister trennte sich auf Leihbasis von Verteidiger Chris Richards, der bis zum Saisonende zur TSG Hoffenheim geht. Dort soll der 20-Jährige auf hohem Niveau mehr Spielpraxis bekommen.

"Chris ist ein großes Talent. Er war Leistungsträger in der Innenverteidigung bei unseren Amateuren in der Dritten Liga und hat Erfahrungen bei den Profis gesammelt, auch schon in der Champions League. Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer offiziellen Mitteilung: "Wir sind sicher, dass die TSG viel Freude an ihm haben wird."

Richards, der 2019 vom FC Dallas zum FCB kam, geht die neue Aufgabe mit viel Vorfreude an: "Ich freue mich, in Hoffenheim den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, dass ich jetzt in der Bundesliga noch mehr Spielpraxis sammeln kann. Ich habe große Ziele und möchte mich für weitere Aufgaben beim FC Bayern empfehlen."

Zuvor hatten die Münchner bereits Nachwuchsspieler Leon Dajaku auf Leihbasis zu Union Berlin geschickt.

