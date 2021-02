Hansi Flick hatte gegen die Eintracht Redebedarf mit den Schiedsrichtern © Imago

Florian Plettenberg Lesedauer: 2 Minuten

Frankfurt am Main - Bayern-Trainer Hansi Flick hat gegen die Eintracht in der Halbzeit Redebarf. Sein erster Weg führt ihn in Richtung Schiedsrichter-Gespann.