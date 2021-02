Thomas Müller hat sich aus der Corona-Quarantäne gemeldet und verraten, wie er sich aktuell zuhause die Zeit vertreibt.

Auf Instagram postete der 31-Jährige ein Video, indem er selbst auf der Couch sitzend zu sehen ist. Neben ihm liegen ein Magazin des FC Bayern und auch jede Menge Pferde-Zeitschriften.

Müller geht es immer besser

Die wichtigste Nachricht seiner Botschaft ist aber: Müller geht es immer besser. "Ich bin wieder gesund und fühle mich gut", ließ er seine 8,4 Millionen Follower wissen.

Zuvor war der 100-malige Nationalspieler bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar positiv getestet worden und musste getrennt von der Mannschaft in einer Ambulanz-Maschine nach München fliegen. Seither befindet er sich in häuslicher Isolation.

Müller-Rückkehr auf den Platz noch offen

"Richtig Spannendes gibt's nicht zu erzählen", fuhr Müller weiter fort. Er müsse jetzt erst einmal abwarten "und ein bisschen vorsichtig sein, bevor es in Richtung härteres Training" gehe. Wann der Weltmeister von 2014 wieder auf den Fußballplatz zurückkehren wird, ist offen.

Beim Rekordmeister ist nach Müller jüngst auch Verteidiger Benjamin Pavard positiv auf das Corona-Virus getestet worden.