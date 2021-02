Derby-Abend in der Bundesliga!

Treffen der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag am 22. Spieltag zum vorerst letzten Mal in Deutschlands Fußball-Oberhaus aufeinander? (Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga)

Klar ist: Die abstiegsbedrohten Schalker brauchen im Revierderby dringend Punkte. Doch auch der BVB kann sich im Kampf um die Champions-League-Plätze nicht den nächsten Patzer leisten und will den Schwung vom Sieg beim FC Sevilla mitnehmen.

Schalke kämpft ums Überleben

"Wir haben mehr Punkte nötig als die Dortmunder", meinte S04-Trainer Christian Gross: "Das Spiel hat eine extrem hohe Brisanz." BVB-Sportdirektor Michel Zorc entgegnete, es gebe "keine Geschenke zu verteilen". Ähnlich sieht es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, wenngleich er einen Schalker Abstieg als "Drama" bezeichnete.

Der BVB geht dabei mit zwei Veränderungen gegenüber dem 3:2 von Sevilla in die Partie. Für Manuel Akanji und Jude Bellingham starten Thomas Delaney und Julian Brandt.

Gross nimmt nur eine Änderung gegenüber dem 0:0 bei Union Berlin vor: Für Nabil Bentaleb steht Nassim Boujellab in der Startelf.

Schalke hat als Tabellenletzter satte neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und das rettende Ufer. In 21 Spielen ist den Königsblauen erst ein Sieg gelungen (Die Tabelle der Bundesliga).

Dortmund, derzeit auf Rang sechs der Tabelle, ist - je nach Verlauf der Nachmittagsspiele - mindestens sechs Zähler von den Champions-League-Rängen entfernt.

Während es für Dortmund "nur" um die Extra-Millionen und den Verbleib des größten Juwels Haaland geht, kämpft Schalke ums Überleben. Der Absturz in die zweite Liga hätte für den mit 240 Millionen Euro verschuldeten Traditionsklub existenzbedrohende Folgen. Nicht nur die Revierderbys würden künftig fehlen.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund - die Mannschaftsaufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Boujellab, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross

Dortmund: Hitz - Morey, Hummels, Can, Guerreiro - Delaney, Dahoud - Reus, Brandt, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

Schalke - Dortmund: Die Daten zum Spiel

Spielort: Veltins-Arena

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: Dortmund - Schalke 3:0 (Bundesliga, 5. Spieltag 2020/21)

