Corentin Tolisso hat sich im Training des FC Bayern am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das berichtet die Bild. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Auf SPORT1-Nachfrage wollte der Verein keine Angaben über die Dauer seines Ausfalls geben. Vereinsintern wird jedoch von einer "schwerwiegenden Verletzung" gesprochen. Möglich ist, dass es für den 26-jährigen Franzosen das Saison-Aus bedeutet.

Wie reagiert Flick auf den Tolisso-Schock?

Immer wieder hat der Mittelfeldspieler mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 hat er bereits 61 Pflichtspiele verpasst. Nun droht ihm ein monatelanger Ausfall. Die Bild geht von bis zu einem halben Jahr Pause aus.

Hansi Flick wird dazu auf der heutigen Pressekonferenz (13.30 Uhr im LIVETICKER) Stellung beziehen.

Immerhin kann der Sextuple-Trainer am Samstag, im Topspiel bei Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), wohl auf Leon Goretzka und Javi Martínez zurückgreifen, die nach ihren Corona-Erkrankungen wieder am Mannschaftstraining teilgenommen haben. Eine weitere Option für das defensive Mittelfeld ist Marc Roca.