Das Topspiel am 23. Spieltag der Bundesliga bestreiten am Samstagabend RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Es ist zugleich auch das Duell zweier begehrter Trainer an der Seitenlinie.

RB-Coach Julian Nagelsmann brach dabei zuletzt eine Lanze für seinen Kollegen Marco Rose. Dieser war ins Kreuzfeuer der Gladbacher Fans geraten, nachdem sein Wechsel zum BVB verkündet worden war.

Nagelsmann äußerte sich mit Unverständnis über die aufgekommene Unruhe beim Ligarivalen und begründete seine Aussagen mit dem normalen Transferbusiness im Profifußball. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga heute: Leipzig empfängt Gladbach

Still und heimlich haben sich die Leipziger derweil wieder an die Tabellenspitze herangepirscht. Während die Sachsen ihre Hausaufgaben erledigten, ließ der FC Bayern sowohl gegen Arminia Bielefeld als auch Eintracht Frankfurt Punkte liegen. Der Rekordmeister hat daher nur noch zwei Zähler Vorsprung.

Mit 18 Gegentreffern in 22 Partien verfügt RB über die beste Abwehr des Oberhauses. Peter Gulacsi hielt bereits elfmal seinen Kasten sauber. (Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga)

"Wenn du an Bayern dranbleiben willst, darfst du dir keine Fehler und Niederlagen leisten", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz, der personell bis auf die Langzeitverletzten Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai aus dem Vollen schöpfen kann.

Auch Dayot Upamecano, Emil Forsberg und Kevin Kampl, die beim 3:0-Sieg gegen Hertha BSC angeschlagen fehlten, waren wieder im Mannschaftstraining.

Gladbach muss auf Lainer verzichten

Dagegen muss Gladbach nach der 0:2-Niederlage in Budapest gegen Manchester City auf einige Spieler verzichten.

Fest steht, dass Stefan Lainer ausfallen wird. Der Rechtsverteidiger hat Probleme am Oberschenkel. Fraglich sind zudem die Einsätze von Jonas Hofmann, Christopher Kramer und Ramy Bensebaini.

Auch auf dem Platz lief es für die Rose-Elf zuletzt nicht nach Plan. Nur zwei Zähler sprangen in den letzten vier Spielen heraus. Der Rückstand auf einen Champions League-Platz beträgt schon acht Punkte.

"Wir sind in einer schwierigen Phase", machte Rose deutlich.

RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Poulsen

Gladbach: Sommer - Lazaro, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Herrmann, Stindl, H. Wolf - Plea

Leipzig - Gladbach: Die Daten zum Spiel

Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: Gladbach - Leipzig 1:0 (Bundesliga, 6. Spieltag 2020/21

