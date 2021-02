Mit einem Sieg am Freitag beim Aufsteiger Arminia Bielefeld kann der VfL Wolfsburg seine Ambitionen auf die Qualifikation für die Champions League untermauern.

Das Auswärtsspiel am Freitag beim Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld läutet für den VfL Wolfsburg eine Serie von sechs Partien gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte ein. Eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um Rang vier in der Tabelle der Bundesliga und damit die Champions-League-Qualifikation zu festigen.

Und deshalb schaut der Trainer Oliver Glasner im Training derzeit besonders genau hin. "Wenn einer denkt, 95 Prozent würden reichen, dann kommt einer rein, der 100-prozentigen Einsatz zeigt", sagte der Coach mit leicht drohendem Unterton.

Bundesliga Heute: Wolfsburg mit voller Konzentration gegen Bielefeld

Derzeit jedoch sind derlei Nachlässigkeiten im Spiel der Niedersachsen nicht festzustellen. Nach vier Ligasiegen in Folge blieben die Norddeutschen am vergangenen Sonntag auch gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) ohne Gegentor. Über den durchaus realistischen Sprung in die Königsklasse mag Glasner dennoch nicht reden. (Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga).

"Natürlich wäre es herausragend, wenn es so eintrifft. Wir beschäftigen uns damit aber überhaupt nicht. Denn wir gewinnen nicht in Bielefeld, nur weil wir über die Champions League quatschen", sagte der 46-Jährige. Auch ohne deren 3:3-Unentschieden am Montag beim FC Bayern, so Glasner, hätte er die Arminia sehr ernst genommen.

Bundesliga: Kann Bielefelds Vlap auch gegen VfL glänzen?

Die Ostwestfalen hoffen, dass sich ihre Winterleihgabe Michel Vlap gegen die Wölfe ebenso gut in Szene setzen kann wie beim Remis in der Allianz-Arena. Dort brachte der Niederländer die Gäste mit seinem ersten Torschuss in Führung und bereitete den zweiten Treffer vor.

"Ich habe immer davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen und mich dort zu zeigen", sagte der 23-Jährige. Nach aktuellem Stand wird Vlap allerdings im Sommer zu seinem Stammverein RSC Anderlecht nach Belgien zurückkehren müssen.

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg - die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos. - Trainer: Neuhaus

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Steffen - Weghorst. - Trainer: Glasner

Bielefeld - Wolfsburg: Die Daten zum Spiel

Spielort: Schüco-Arena (Bielefeld)

Anpfiff: 20.30 Uhr

Letzte Begegnung: Wolfsburg - Bielefeld 2:1 (Bundesliga, 5. Spieltag 2020/21)

So können Sie Bielefeld - Wolfsburg LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Bundesliga Heute Live: Bielefeld - Wolfsburg im Liveticker:

Einzelspiel-Liveticker: Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg um 20.30 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de