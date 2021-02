Mehr als einmal kurz Luft holen ist in dieser Saison nicht drin für den 1. FC Köln und Markus Gisdol. Und pünktlich zum Derby bei Borussia Mönchengladbach steht das Wasser natürlich mal wieder bis zum Hals, Tendenz: schnell steigend. "Diese Wellenbewegungen", sagt Trainer Gisdol, "machen mich kirre und verrückt."

Denn die Geißböcke schleppen sich geprügelt in das so wichtige Spiel am Samstagabend, nur drei Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Zweitligisten Regensburg.

"Es wäre so einfach gewesen", sinniert Gisdol, "noch ein Erfolgserlebnis" mit ins Derby zu nehmen, stattdessen fährt der FC nun "mit einem negativen Gefühl" nach Gladbach. Und mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. (Tabelle der Bundesliga)

Für Gisdol mag das Auf und Ab in Köln noch recht neu sein, rund um den Dom ist es allerdings längst schmerzhafte Gewohnheit. Und Jahr für Jahr wirken besonders die rheinischen Duelle wie Salz in dieser Wunde, weil Gegensätze aufeinanderprallen.

Auf der einen Seite herrscht Dauer-Existenzkampf, der FC lebt sportlich wie finanziell von der Hand in den Mund. Garniert wird das stets mit der ein oder anderen Peinlichkeit abseits des Platzes - zuletzt musste ein Mediendirektor unter lautem Getöse wieder gehen, der seinen Dienst noch gar nicht angetreten hatte. Er war den Fans aus verschiedenen Gründen nicht vermittelbar.

Köln mit vielen Rückschlägen vor Derby gegen Gladbach

Nur 50 Kilometer weiter nördlich dagegen ein Hort der Glückseligkeit: Champions League, Millionen-Einnahmen, fortdauernd gute Arbeit. Das gilt auch ganz aktuell, die Borussia ist seit dem Jahreswechsel ungeschlagen. Und wirkt für den FC geradezu übermächtig.

Besonders schmerzhaft ist das für die Kölner, weil sie dem Rivalen in der jüngeren Vergangenheit quasi beim Wachsen zuschauen konnten. Denn erst vor ziemlich genau zehn Jahren trennten sich die Wege der Klubs. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Bis dahin fristeten beide für eine ganze Weile ein Dasein zwischen erster und zweiter Liga, ausgerechnet das Derby am 10. April 2011 wurde zum Wendepunkt. Der damals neue Trainer Lucien Favre verhalf Torwart Marc-André ter Stegen (18) zum Profidebüt, Gladbach fertigte den FC mit 5:1 ab, schaffte später den Klassenerhalt über die Relegation. In der Folgesaison stieg Köln ab, die Borussia stürmte in die Champions League.

Gladbach vor Köln-Duell besser in Form

Seitdem klafft eine Lücke, die auch in der aktuellen Tabelle schnell erkennbar wird.

Die Kölner sind Tabellenviertzehnter und die Abstiegssorgen nach wie vor nicht los. Immerhin: Aus den letzten vier Liga-Spielen wurden sieben Punkte geholt. Gladbach kämpft derweil um die Qualifikation um die Champions League, holte einen Zähler mehr im selben Zeitraum und überstand zudem die zweite Runde im DFB Pokal (2:1-Sieg gegen VfB Stuttgart).

Gladbach gegen Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Embolo

Köln: Horn - Jorge Meré, Czichos, Horn - Schmitz, Katterbach - Rexhbecaj, Skhiri - Duda, Jakobs - Dennis

Gladbach vs Köln - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: Köln 3-1 Gladbach (Bundesliga, 3. Spieltag 2020/21)

