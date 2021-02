Marco Rose geht im Sommer zu Borussia Dortmund - und bringt damit viele Fans seines aktuellen Arbeitgebers Borussia Mönchengladbach gegen sich auf.

Am Gladbacher Stadion wurde am Mittwochmorgen ein großes Plakat angebracht, auf dem die Anhänger ihrer Empörung Luft machten. Mit unverständlichen Worten: "Kein Söldner steht über dem Verein - sofort raus mit dem charakterlosen Schwein!"

Bilder von dem Anti-Rose-Plakat machten in den Social Media schnell die Runde. Lange wurde der Trainer für seine tolle Arbeit bei der Borussia gefeiert, nun ist die Stimmung gekippt. Am Montag war bekannt geworden, dass der BVB von der Ausstiegsklausel in Roses Vertrag Gebrauch machen wird und den 44-Jährigen für fünf Millionen Euro ins Ruhrgebiet holt.

Rose als Judas und Lügner beschimpft

Auf einer Pressekonferenz erklärte Rose am Mittwoch seine Entscheidung für den Wechsel zum BVB (Pressekonferenz jetzt live im Ticker verfolgen). Auch hier meldeten sich die Fans zu Wort, zum Beispiel im Livechat auf Youtube während der PK. Worte wie "Judas", "Hund", "Lügner" und "Rose raus" war dort immer wieder zu lesen.

Gladbach versuchte vergeblich, die aufgewühlten Gemüter zu glätten: "Liebe Borussen, auch wir sind enttäuscht über die Entscheidung. Bitte bleibt aber in euren Kommentaren respektvoll und verzichtet auf Beleidigungen. Wir sind Borussia!", schrieb der Verein bei Youtube.

Max Eberl äußerte derweil Kritik an der Berichterstattung der letzten Tage zu Gladbach und ging gleichzeitig mit einigen, vermeintlichen Fans hart ins Gericht: "Ich bin schon sehr schockiert, wie man heutzutage dumpf und dumm irgendwelche Kommentare social-media-technisch verbreiten kann."

Er sei jedoch davon überzeugt, dass Rose bis zum Abschied im Sommer alles für den Klub geben werde. Über eine sofortige Trennung habe man "nicht eine Sekunde" nachgedacht.