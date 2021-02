Dieser Ausfall wiegt schwer für Borussia Dortmund - und wohl auch über das brisante Nachbarschaftsduell mit Königblau hinaus: (Alle Spiele und Ergebnisse)

Wie der BVB kurz vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 (JETZT im LIVETICKER) mitteilte, fällt Manuel Akanji für zunächst unbestimmte Zeit aus.

Der Schweizer Nationalspieler, der in dieser Saison angesichts von 19 Bundesliga-Partien sowie drei DFB-Pokal- und fünf Champions-League-Einsätzen als Stammkraft fast immer gesetzt war im Team von Noch-Coach Edin Terzic, erlitt einen Muskelfaserriss.

BVB: Akanji verletzt mit Muskelfaserriss

In die Dortmunder Innenverteidigung gegen Schalke rückte für Akanji nun Emre Can, der zuletzt beim 3:2 gegen den FC Sevilla in der Königsklasse noch im defensiven Mittelfeld aufgelaufen war.

Die dortige Startelf-Position übernahm nun Thomas Delaney.

Auch Gegner Schalke vermeldete kurz vor Anpfiff personelle Sorgen: Neuzugang Shkodran Mustafi flog aus Startelf wegen muskulärer Probleme, wurde ersetzt durch Bastian Oczipka.