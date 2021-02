Was ist mit Lennart Grill los? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen viele Fans und Experten.

Vor der Saison wechselte der U21-Nationaltorwart vom 1. FC Kaiserslautern zu Bayer Leverkusen - ein Sprung von der 3. Liga in die Bundesliga. Nicht leicht, doch er entschied sich ganz bewusst für diesen Wechsel, ging davon aus, dass er in dieser Saison die Nummer 2 hinter Lukas Hradecky sein wird. (Die Tabelle der Bundesliga)

"Mit Lennart Grill haben wir einen sehr interessanten und hoch veranlagten Torwart für uns gewinnen können. Dies ist eine Verpflichtung mit Perspektive, Lennart hat große Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn überzeugen konnten", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes damals.

In der Hinrunde lief auch alles wie geplant. Grill stand im Kader - in der Bundesliga und in der Europa League.

Im Heimspiel gegen Mainz 05 vor zwei Wochen verletzte sich Hradecky an der Ferse und musste zur Pause ausgewechselt werden. Warum aber stand Grill da nicht im Kader? Niklas Lomb, den Bayer-Trainer Peter Bosz schon lange kennt, vertrat Hradecky von nun an im Bayer-Kasten.

Lomb spielt auch in der Europa League

Wie schon gegen Mainz stand Lomb auch in der Liga beim 1:1 am vergangenen Samstag beim FC Augsburg und in der Europa League gegen die Young Boys Bern in beiden Partien im Tor der Werkself.

Für den Kader der Europa League hatte Bayer nur zwei Torhüter benannt, stattdessen einem Feldspieler mehr die Chance gegeben. Die Entscheidung fiel gegen Grill.

Lomb zog dagegen ungeliebte Aufmerksamkeit in seinem zweiten Bundesligaspiel gegen den FCA auf sich, als er zu Beginn des Spiels nach einem Rückpass von Augsburgs Offensivmann Florian Niederlechner bedrängt wurde und den zu klärenden Ball mit dem Fuß verfehlte, was der Augsburger zum zwischenzeitlichen Führungstreffer nutzte. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Am Donnerstag nun patzte Lomb folgenschwer gegen Bern - für Bayer ist die Europa League in dieser Saison vorbei.

Es verwundert schon, dass Grill nach dem Ausfall von Hradecky mittlerweile gar nicht mehr zum Zug kommt. Doch wie SPORT1 weiß, will er sich weiter durchsetzen und strebt im Sommer keinen Wechsel an.

Bekommt Grill jetzt seine Chance?

Nach Lombs nächstem Patzer gegen Bern stellen sich Fans und Experten die Frage: Bekommt Grill am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (Bundesliga: Bayer Leverkusen - SC Freiburg, ab 18 Uhr im LIVETICKER) nun seine Chance? Nach SPORT1-Informationen denken Leverkusens Verantwortliche konkret darüber nach.

Das Pech des 22-Jährigen war bisher, dass er für Leverkusen keine Spielpraxis in der Europa League sammeln und auch vor der Saison nicht viele Trainingseinheiten absolvieren konnte. Und aufgrund der fehlenden Vorbereitung und Winterpause keine Gelegenheit hatte, in Testspielen sein Können zu zeigen.

Das könnte sich am Sonntag ändern.