Der FC Bayern gewährt seinen Fans offenbar noch in diesem Jahr einen selten Blick hinter die Kulissen.

Wie der Sportbuzzer berichtet, produziert der Streamingdienst Amazon Prime eine mehrteilige Dokumentation über den deutschen Rekordmeister, die bereits im Herbst ausgestrahlt werden soll. Zuvor hatte Amazon bereits mit Borussia Dortmund einen Bundesligisten von einer Video-Crew begleiten lassen. Dazu kamen die Projekte "All or Nothing", bei denen die englischen Topklubs Manchester City und Tottenham Hotspur eingehend beleuchtet wurden.

Bei der kommenden Bayern-Doku soll auch viel Material einfließen, dass die Münchner durch eine eigens beauftragte Produktionsfirma selbst drehen ließ. Laut der Bild-Zeitung wird der FCB daher auch großen Einfluss auf die Inhalte, die es letztlich in die Serie schaffen, haben. Geplant seien demnach bisher sechs Folgen in den unter anderem der Triple-Sieg von 2020 eine große Rolle spielen soll.

Auch bei der anstehenden Klub-WM im Februar sollen die Kameras laufen, zudem werden viele Interviews mit den sportlichen Entscheidungsträgern der Bayern zu sehen sein. Offiziell angekündigt wird die Doku-Serie wohl am Dienstag, wenn Amazon auch seine Pläne für die Champions-League-Übertragungen ab 2021 bekannt geben will.

