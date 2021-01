Stürmer Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC muss sich möglicherweise wegen einer Beleidigung verantworten. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, habe der DFB-Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren gegen den Brasilianer eingeleitet.

Es bestehe demnach der Verdacht, dass Cunha "gegen Ende des Bundesligaspiels beim 1. FC Köln am vergangenen Samstag einen beleidigenden Spruch in Richtung der Kölner Trainerbank geäußert haben könnte", hieß es in einer Mitteilung.

Der Ausschuss forderte Cunha daher zu einer Stellungnahme zu den Vorwürfen auf. Sobald die Aussage des 21-Jährigen vorliegt und ausgewertet ist, wird über das weitere Vorgehen entschieden.