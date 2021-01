Gladbachs Breel Embolo und der Corona-Wirbel um eine Party in Essen, die Tattoo-Aktionen von Bayerns Corentin Tolisso und Cunha von Hertha BSC.

In den vergangenen Tagen und Wochen haben gleich mehrere Bundesliga-Stars mit Verstößen gegen die Corona-Regeln für Ärger gesorgt. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Härteres Durchgreifen der Klubs bei Verstößen?

Von ihren Klubs bekamen die drei Profis Geldstrafen für ihre Vergehen aufgebrummt - den meisten Fans gehen diese aber nicht weit genug. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)

In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer fordern fast 93 Prozent der befragten Fußball-Anhänger, dass Bundesliga-Klubs bei Fehlverhalten und Verstößen gegen die Corona-Auflagen strenger durchgreifen. Über 85 Prozent würden sich auch härtere Sanktionen der DFL wünschen.

Embolo im Kader? Für Fans falsch

Besonders der Fall Embolo hatte die Gemüter erhitzt, nachdem der Schweizer in Diensten von Borussia Mönchengladbach nach Polizeiangaben sogar noch über das Dach in eine nahegelegene Wohnung geflohen sein soll.

Der Stürmer wurde für ein Spiel aus dem Kader gestrichen, stand Freitag vor einer Woche gegen Borussia Dortmund aber wieder im Aufgebot. Fast drei Viertel der befragten Fans (73,6 Prozent) finden das nicht in Ordnung.

Immerhin 71,4 Prozent sind der Meinung, dass die Fußball-Profis immer noch nicht die Brisanz und Bedeutung der aktuellen Lage verstanden hätten.

Rose genervt von Embolo-Skandal: "Kümmern uns jetzt um Fußball"

Gefahr für DFL-Konzept und Akzeptanz

Als noch größeres Problem sehen die Befragten die Gefahren, die aus solchem Fehlverhalten entstehen. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

87,2 Prozent halten die Verstöße von Tolisso und Co. für ein Risiko für das DFL-Hygienekonzept, 87,9 Prozent sehen die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Sonderrolle des Profifußballs und den Spielbetrieb in der Bundesliga gefährdet.