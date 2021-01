Fußball-Rekordmeister Bayern München wird laut Sportwettenanbieter bwin nach den jüngsten Niederlagen bei Borussia Mönchengladbach und Holstein Kiel am Wochenende wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Der Triple-Sieger geht am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit einer Quote von 1,22 als klarer Favorit in die Bundesliga-Partie gegen den formstarken SC Freiburg.

Gelingt dem Team von Christian Streich allerdings der sechste Bundesliga-Sieg in Folge, winkt das Zehnfache des Einsatzes. Mit einer 2,00-Siegquote hat RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gute Chancen, beim VfL Wolfsburg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung zu erobern.

Als unwahrscheinlich wird dagegen der zweite Saisonsieg von Schalke 04 nach der Befreiungserfolg gegen die TSG Hoffenheim angesehen: Ein Schalker Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt würde das 5,75-fache des Einsatzes bescheren.