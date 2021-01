Es schien eine Bestmarke für die Ewigkeit zu sein - doch nun könnte der FC Schalke die vermeintlich schlechteste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte tatsächlich in den Geschichtsbüchern ablösen.

Eine Chancen bekommen die Königsblauen noch, um den uznrühmlichen Tasmania-Rekord doch noch abwenden (Bundesliga: FC Schalke - TSG Hoffenheim um 15.30 Uhr im LIVETICKER) . "Den Mutigen gehört die Welt - das will ich auch in meiner täglichen Arbeit vermitteln", sagte der neue Trainer Christian Gross vor seinem Heimdebüt am Samstag gegen die TSG Hoffenheim: "Wir müssen vors Tor kommen, wir müssen in die gefährlichen Zonen kommen."

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden würden die Königsblauen den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin (1965/66) von 31 sieglosen Spielen in Folge einstellen. Das will Gross mit aller Macht verhindern: "Wir wollen nicht weiter auf der Niederlagen-Seite stehen!" Hoffnung auf eine Trendwende macht Rückkehrer Sead Kolasinac, der Gross in den ersten Trainingseinheiten voll überzeugte. "Er ist eine Persönlichkeit", sagte der Schweizer, "vom Kaliber eines Kolasinac können wir noch mehr gebrauchen."

Führungsqualitäten besitzen auch Abwehrchef Salif Sane und Kapitän Omar Mascarell, doch die beiden Profis sind laut Gross für das Hoffenheim-Spiel fraglich. Wieder im Kader steht dagegen Benito Raman. Außerdem stellte Gross klar, dass Ralf Fährmann die Nummer eins im Tor bleibt.

Gegen Frankfurt: Svensson debütiert bei Mainz

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Der FC Schalke ist trotz der Sieglos-Serie noch nicht völlig abgeschlagen. Selbes gilt auch für den Vorletzten FSV Mainz. Die 05er treffen beim Debüt des neuen Trainers Bo Svensson auf Eintracht Frankfurt (Alle Spiele am Samstag einzeln und in der Konferenz im LIVETICKER). Mainz wartet dabei auch schon seit November auf einen Sieg. Damals klappte es mit einem Sieg gegen den SC Freiburg, der am Wochenende einem weiteren Abstiegskandidaten gegenüber steht: Dem 1. FC Köln.

Außerdem stehen sich in der Samstagskonferenz auch Bayer Leverkusen und Werder Bremen sowie Union Berlin und der VfL Wolfsburg gegenüber.

