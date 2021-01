Justin Kraft (h.) ist Fan des FC Bayern, ohne ihn unkritisch zu sehen © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Privat/maisanrot.de

Mara Pfeiffer Lesedauer: 4 Minuten

Kolumne "Aufgewachsen mit der Generation Kahn, sozialisiert mit der Generation Lahmsteiger" – so beschreibt Justin Kraft im Podcast "Flutlicht an!" seinen Weg in den Fußball.