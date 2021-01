Julian Baumgartlinger (33) von Bayer Leverkusen ist bereits am Montag in München am linken Knie operiert worden. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Bundesliga)

Der Mittelfeldspieler hatte am Samstag während des Ligaspiels gegen den VfL Wolfsburg (0:1) einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes erlitten.

Der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft wird laut Verein "nicht vor Mai" zurückkehren. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

