Für Robert Lewandowski beginnt das neue Jahr genauso wie das alte aufgehört hat: Titel, Pokale und Auszeichnungen zu sammeln.

Der Weltfußballer vom FC Bayern München ist zu Polens Sportler des Jahres gekürt worden.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, die ich dank der Stimmen der polnischen Fans erhalten habe", sagte Lewandowski auf der offiziellen Homepage des FC Bayern München. "Ich glaube, dass die nächsten großen Momente und Erfolge noch vor uns liegen."

Für den 32-Jährigen ist es nach 2015 der zweite Erfolg bei der Wahl zum polnischen Sportler des Jahres. Dabei ließ der polnische Top-Torjäger French-Open-Siegerin Iga Swiatek und Tourneesieger Kamil Stoch hinter sich.

Lewandowski holt fünf Titel mit dem FC Bayern

Jüngst erst machte ein Foto von Lewandowski auf Social Media die Runde: Auf Instagram postete der 32-Jährige ein Bild aus seinem Bett - und statt Ehefrau Anna liegen dort sämtliche Auszeichnungen neben ihm, die er im vergangenen Jahr so einheimste.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In 2020 räumte Lewandowski sage und schreibe zwölf (12) Pokale und Trophäen ab! Und in diesem Jahr geht es glatt so weiter. Chapeau.