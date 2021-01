Rund neun Millionen Euro hat Eintracht Frankfurt im Sommer 2019 für Dominik Kohr nach Leverkusen überwiesen.

Der U21-Europameister von 2017 wollte nach einem schwierigen Halbjahr bei der Werkself in Frankfurt durchstarten und sich als Umschaltspieler im Zentrum beweisen. Doch dazu kam es nur selten.

Anzeige

Gegen den FC Schalke 04 war der 26-Jährige nicht mehr im Kader, insgesamt stand Kohr in dieser Bundesligasaison nur zweimal in der Startelf. Der Grund dafür ist nach SPORT1-Informationen ein bevorstehender Wechsel zum FSV Mainz 05. Der hr-sport hatte zuerst über ein konkretes Interesse berichtet.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Kohr soll Mainzer Zentrum verstärken

Die Rheinhessen suchen für den Abstiegskampf noch einen wuchtigen Spieler für das defensive Mittelfeld. Mit Kohr bekämen sie die in dieser schwierigen Situation nötige Erfahrung, Kampfkraft und Mentalität in ihren Kader.

"Wir haben mit Dominik Kohr gute Gespräche geführt und zugleich auch den Kontakt zur Eintracht aufgenommen und positive Gespräche geführt", erklärte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. "Der Transfer ist noch nicht spruchreif, es ist nichts unterschrieben. Es befindet sich aber auf einem Weg, der positiv enden könnte. Wir müssen sehen, wie schnell wir das finalisieren können."

Einen Kauf lässt die schwierige Finanzlage inmitten der Coronakrise nicht zu, weshalb sich die beiden Klubs zunächst auf eine Leihe einigen werden. Aktuell belegen die 05er Rang 17, die Rückstände auf Arminia Bielefeld (15.) und den 1. FC Köln (16.) betragen bereits sieben und fünf Zähler.

Kohr in der Eintracht-Hierarchie abgerutscht

Bei der Eintracht rutschte Kohr zuletzt in der Hierarchie immer weiter ab. Djibril Sow hat sich in der Hierarchie nach oben gespielt, Makoto Hasebe und Sebastian Rode wechseln sich aktuell im defensiven Mittelfeld ab. Und im Notfall zieht Hütter eher Stefan Ilsanker vor. Für Kohr hat ein "Weiter so" bei der Eintracht daher keinen Sinn. Der bis 2024 gebundene Mittelfeldspieler kam in seinen 18 Monaten bei den Frankfurtern auf nur 49 Pflichtspiele und einen Treffer.