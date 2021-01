Borussia Dortmund ist trotz einer Schwäche vom Elfmeterpunkt in die Erfolgsspur in der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Vizemeister bezwang den FC Augsburg mit 3:1 (1:1) und stoppte damit seinen Negativlauf von zuletzt drei Spielen ohne Sieg.

Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und Felix Uduokhai (75., Eigentor) erzielten die Treffer des BVB, der damit auch Revanche für die Niederlage im Hinspiel (0:2) nahm. Erling Haaland verschoss zudem einen Handelfmeter (21., nach Videobeweis). Es war bereits der dritte Elfmeter in Folge, den der BVB vergab. Andre Hahn (10.) hatte Augsburg in Führung gebracht.

Der BVB begann schwungvoll. Gegen tief stehende Gäste kombinierten die Dortmunder schnell und kamen so immer wieder gefährlich vor das Augsburger Tor. Sancho (7.), Julian Brandt (8.) und Haaland (9.) ließen die ersten Gelegenheiten aber ungenutzt.

Der FCA zeigte sich deutlich effektiver und ging mit dem ersten seiner zwei Torschüsse in der ersten Halbzeit in Führung. Hahn hatte erstaunlich viel Platz im Strafraum des BVB und ließ Torhüter Marwin Hitz keine Chance. Der Ex-Augsburger ersetzte den angeschlagenen Stammkeeper Roman Bürki, der zuletzt in der Kritik stand.

Dortmund zeigte sich von dem Rückstand nur kurz geschockt und spielte weiter munter nach vorne. Nach einem Handspiel von Iago bot sich Torjäger Haaland die große Chance zum Ausgleich, doch der Norweger hämmerte den Elfmeter nur an die Latte.

Dennoch blieben die Schwarz-Gelben am Drücker, Augsburg beschränkte sich fast ausschließlich auf die Defensivarbeit. Haaland scheiterte per Kopf an Torhüter Rafal Gikiewicz (23.), Delaney machte es einer Freistoß-Flanke von Kapitän Marco Reus drei Minuten später besser.

Das Bild änderte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Die Gastgeber liefen an und suchten nach der Lücke im FCA-Bollwerk. Entlastungsangriffe bildeten die Ausnahme.

Die Führung des BVB war die logische Folge. Nach einem schönen Pass von Raphael Guerreiro blieb Sancho frei vor Gikiewicz eiskalt. Gäste-Trainer Heiko Herrlich reagierte mit einem Dreier-Wechsel auf den Rückstand (65.) und seine Mannschaft wurde nun etwas mutiger. Doch dann lenkte Uduokhai eine Haaland-Hereingabe ins eigene Netz.