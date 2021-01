Neuer Rückschlag für das Starensemble von Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Nach einer schnellen Roten Karte für Real-Innenverteidiger Eder Militao (6.) unterlagen die Königlichen mit 1:2 (1:1) gegen UD Levante. Rio-Weltmeister Toni Kroos spielte bei Real 90 Minuten durch.

Marco Asencio (13.) hatte die Madrilenen in Unterzahl in Führung gebracht. Doch Jose Morales (32.) und Marti Roger (78.) schossen die Gäste zum Sieg. Der Abstand des Tabellenzweiten Real auf Tabellenführer Atletico Madrid, der am Sonntag beim FC Cadiz gastiert, beträgt damit weiterhin sieben Punkte und kann weiter anwachsen.